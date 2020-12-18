  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nijerya'daki Kovid-19 salgınında ikinci dalga başladı
Aktüel

Nijerya'daki Kovid-19 salgınında ikinci dalga başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 02:31:08 -
Nijerya'daki Kovid-19 salgınında ikinci dalga başladı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ikinci dalgasının başladığı bildirildi.

Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, yaptığı açıklamada, ülkede son iki haftada tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının, salgının ikinci dalgısının başladığını gösterdiğini belirtti.

Ülkede, sadece son 9 aydaki yoğun çalışmaların getirdiği kazanımları değil, aynı zamanda vatandaşların hayatlarını da kaybetme riskinin bulunduğunun altını çizen Mustapha, "Nijerya, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor." dedi.

Mustapha, ülkenin şu anda zor durumda olduğunu ancak salgına karşı üretilen aşılara yakın zamanda ulaşacaklarına dair ümitli olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, daha önce yaptığı açıklamada, hükümetin Ocak 2021'e kadar 20 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını duyurmuştu.

Nijerya'da şimdiye kadar 76 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 1201 kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip 'Doğru adres Türkiye' dedi
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip 'Doğru adres Türkiye' dedi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, koronavirüs sürecinde başından beri başarılı bir çalışma yürüten Türkiye için "Türkiye, sağlık ve hastaneler ..
AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Gündem

AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesi Belediye Başkanı AK Partili İsmail Akkaya, Gölcük Mahallesi'nde incelemelerde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Akka..
Reuters paylaştı! Şaşkına çeviren görüntüler
Sağlık

Reuters paylaştı! Şaşkına çeviren görüntüler

Koronavirüs salgınının başlangıç noktası olan Wuhan'dan gelen görüntüler hayrete düşürdü.

Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay