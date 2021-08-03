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Dünya Nijerya'daki kanlı saldırılarda 12 kişi can verdi
Dünya

Nijerya'daki kanlı saldırılarda 12 kişi can verdi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 12 kişinin öldüğü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 03:00:00 -
Nijerya'daki kanlı saldırılarda 12 kişi can verdi

Ulusal basında çıkan haberlere göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, Kaduna eyaletine bağlı Kauru bölgelerindeki köylere saldırı düzenledi. Saldırılarda aralarında bir polisin de bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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