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Dünya Nijerya'daki iki trafik kazasında 25 kişi öldü
Dünya

Nijerya'daki iki trafik kazasında 25 kişi öldü

Nijerya’nın Kaduna ve Bauchi eyaletlerinde meydana gelen iki trafik kazasında 25 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 08:03:00 -
Nijerya'daki iki trafik kazasında 25 kişi öldü

Kaduna Polis Vekili Garba Lawal, yaptığı açıklamada, Kaduna-Abuja kara yolunda yolcu taşıyan otobüsün bir araçla çarpıştığını belirtti.

Lawal, kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Ulusal Yol Güvenliği Bauchi Koordinatörü Yusuf Abdullahi, Bauchi eyaletine bağlı Alkaleri-Gombe kara yolunda minibüsün kamyonla çarpışması sonucunda 11 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yetkililer, tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

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