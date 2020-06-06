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Aktüel

Nijerya'daki etnik çatışmada ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-06 23:40:31 -
Nijerya'daki etnik çatışmada ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Taraba eyaletinde dün iki etnik grup arasında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bali bölgesinde Tiv ve Juku etnik grupları arasında dün yaşanan şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 11'den 17'ye çıktı.

Çatışmada 240 ev kundaklanırken, yüzlerce kişi korkudan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Taraba Eyalet Polis Sözcüsü David Misal, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayların kontrol altına alındığını bildirdi.

Taraba eyaletinde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

Bölgede iki ay önce çıkan çatışmalarda 15 kişi yaşamını yitirmiş, birçok ev kundaklanmıştı.

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