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Dünya Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 23 kişi kayboldu
Dünya

Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 23 kişi kayboldu

Yeniakit Publisher
2023-10-03 13:57:00 -
Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 23 kişi kayboldu

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde, yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 23 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, dün gece yolcu taşıyan bir tekne Kebbi'nin Yauri bölgesindeki nehirde battı.

Kebbi Valiliği Basın Sözcüsü Alhaji Salihu Garba, 7 kişinin sağ kurtulduğu olayda 23 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Garba, kaybolan kişilerin hayatını kaybetmesinden endişe duyduklarını ifade etti.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanabiliyor. Adamawa eyaletindeki Mokwa Nehri'nde 10 Eylül'de yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 30 kişi yaşamını yitirdi.

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