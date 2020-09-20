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Aktüel Nijerya'da yolcu otobüsü nehire düştü: 14 ölü
Aktüel

Nijerya'da yolcu otobüsü nehire düştü: 14 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-20 02:48:22 -
Nijerya'da yolcu otobüsü nehire düştü: 14 ölü
ABUJA (AA) - Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde yolcu taşıyan otobüsün nehire düşmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatı kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Ebonyi eyaletindeki Akaeze-Ishiagu kara yolunda 30 yolcusu bulunan otobüs, Akaeze-Ukwu Nehri'ne düştü.

Olay bölgesinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında ilk belirlemelere göre 14 kişinin cesedine ulaşıldı, 5 kişi de sağ kurtarıldı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Yetkililer, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğini belirtti.

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