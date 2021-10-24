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Dünya Nijerya'da yasa dışı petrol rafinerisinde patlama: En az 25 ölü
Dünya

Nijerya'da yasa dışı petrol rafinerisinde patlama: En az 25 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasa dışı petrol rafinerisinde patlama meydana geldi. Patlamada en az 25 kişi hayatını kaybederken onlarca ev küle döndü.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 19:44:00 -
Nijerya'da yasa dışı petrol rafinerisinde patlama: En az 25 ölü

Rivers eyaletinde, yasa dışı petrol rafinerisinde yaşanan patlamada en az 25 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonrası onlarca ev de küle döndü.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Rivers eyaletine bağlı Rumuekpe bölgesi yetkilisi Ifeanyi Omano, yerel basına yaptığı açıklamada, Rumuekpe'deki yasa dışı petrol rafinerisinde patlama meydana geldiğini bildirdi.

Patlamada, aralarında çocukların da bulunduğu en az 25 kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Omano, çok sayıda kişinin yaralandığını ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Onlarca ev küle döndü

Yaralıların, çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Omano, patlamada onlarca evin de kül olduğu bilgisini paylaştı.

Bölgede yasa dışı bir petrol rafinerisinin faaliyet göstermesinin endişe verici olduğuna işaret eden Omano, hükümete, bu tür durumlara karşı acil müdahale çağrısında bulundu.

Petrol gelirleri düşüyor

Dünyada en fazla petrol rezervine sahip ülkeler arasında 8. sırada bulunan Nijerya, Rivers ve Delta bölgesinde silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, yasa dışı petrol rafineleri, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar ile teknik yetersizlikler ve malzeme eksikliği gibi nedenlerden dolayı petrol gelirlerinde düşüş yaşıyor.

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