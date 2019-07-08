Nijerya'da trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var Nijerya'da meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 19 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Kano Eyalet Koordinatörü Zubairu Mato, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kano-Takai kara yolunda yolcu taşıyan otobüsün 3 otomobille çarpıştığını belirtti. Mato, kazada 5'i çocuk 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi. Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Mato, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

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