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Nijerya'da trafik kazası: 17 ölü

23 Ağustos 2019 Cuma 12:34
Nijerya'da trafik kazası: 17 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kwara eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti.

Kwara Eyaleti Yol Güvenliği Birlikleri (FRSC) Başkanı Udeme Eshiet, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Kwara Eyaleti'nde bir minibüs ile kamyonetin çarpıştığını söyledi.

Eshiet, kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de ağır yaralandığını kaydetti.

Kazanın dikkatsizlik sonucu yaşandığını aktaran Eshiet, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:34
  1. Nijerya
  2. trafik kazası

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