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Aktüel

Nijerya'da son 24 saatte 290 kişide Kovid-19 tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-11 11:22:37 -
Nijerya'da son 24 saatte 290 kişide Kovid-19 tespit edildi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, son 24 saatte 290 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, bu ülkede bugüne kadarki "en düşük günlük vaka sayısı" olarak kayıtlara geçti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede yapılan test sayısının 317 bin 496'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte 290 kişide Kovid-19 tespit edildiği, bu sayının ülkede "en düşük günlük vaka" olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Nijerya'da toplam vaka sayısının 46 bin 867'ye ulaştığı kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 950'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 33 bin 346'ya çıktığı ifade edildi.

Lagos 15 bin 957, başkent Abuja 4 bin 485, Oyo 2 bin 887, Edo 2 bin 398, Rivers 1634 ve Kano 1944 vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

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