  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Burkina Faso'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 80'e çıktı
Nijerya'da silahlı saldırılarda 17 kişi öldü
Altındağ’daki utancın faillerine ödül gibi ceza talebinde bulunuldu!
O NSU üyesi kalan ömrünü parmaklıklar arkasında geçirecek!
Dünya Nijerya'da silahlı saldırılarda 17 kişi öldü
Dünya

Nijerya'da silahlı saldırılarda 17 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 01:41:00 -
Nijerya'da silahlı saldırılarda 17 kişi öldü

Ulusal basında yer alan haberlere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce Benue eyaletine bağlı Agatu ve Kastina-Ala bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Benue, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Eyalette en son 3 Mayıs'ta düzenlenen saldırılarda da 17 kişi hayatını kaybetmişti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay