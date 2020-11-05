  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle kaçan 27 bin kişi evlerine döndü
Aktüel

Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle kaçan 27 bin kişi evlerine döndü

Yeniakit Publisher
2020-11-05 00:37:20 -
Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle kaçan 27 bin kişi evlerine döndü

ABUJA (AA) - Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı gruplara yönelik operasyonlar sonucunda 27 bin köylü terk etmek zorunda kaldığı evlerine geri döndü.

Katsina Eyaleti Gençler ve Sosyal Gelişme Komiseri Alhaji Sani Danlami, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde mayıstan bu yana silahlı gruplara yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Danlami, operasyonların sonlanmasıyla yerinden edilmiş 27 bin kişinin evlerine geri döndüğünü kaydetti.

Operasyon kapsamında çok sayıda silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Danlami, bölgede güvenliğin sağladığını söyledi.

Katsina eyaleti, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Ocaktan bu yana eyalette düzenlenen silahlı saldırılarda yüzlerce kişi yaşamını yitirmiş ve binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin'den Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

Putin'den Dağlık Karabağ açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'da devam eden savaş haliyle ilgili bir açıklama yaptı.
Selçuk Bayraktar duyurdu, artık ihtiyacı kalmadı: AKINCI TİHA, bir ilki başardı!
Gündem

Selçuk Bayraktar duyurdu, artık ihtiyacı kalmadı: AKINCI TİHA, bir ilki başardı!

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 4 Kasım 2020 tarihinde gerçekl..
Rus lider Putin, Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı
Dünya

Rus lider Putin, Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dini derneklerin temsilcileriyle yaptığı görüşmede Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı.

Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay