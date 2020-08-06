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Aktüel

Nijerya'da silahlı saldırılar: 20 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-06 18:39:21 -
Nijerya'da silahlı saldırılar: 20 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kaduna eyaletine bağlı komşu köyler Kurmin Masara, Apyia Shyim ve Takmawai'ye gelen silahlı kişiler etrafa rastgele ateş etti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya Emniyet Genel Müdürü Muhammed A. Adamu, bölgede artan saldırılar nedeniyle daha fazla güvenlik gücü sevk edildiğini açıkladı.

- Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak iki hafta önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 10 kişi öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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