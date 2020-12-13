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Aktüel Nijerya'da silahlı grup yatılı okuldaki yüzlerce erkek öğrenciyi kaçırdı
Aktüel

Nijerya'da silahlı grup yatılı okuldaki yüzlerce erkek öğrenciyi kaçırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 00:24:12 -
Nijerya'da silahlı grup yatılı okuldaki yüzlerce erkek öğrenciyi kaçırdı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsına eyaletinde silahlı grubun yatılı okula düzenlediği saldırıda yüzlerce erkek öğrenciyi kaçırdığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, silahlı grup Kankara bölgesindeki yatılı okula saldırı düzenledi.

Saldırı sonrasında yaklaşık 400 kişi kayboldu.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, silahlı grubun masum çocuklara düzenlediği korkakça saldırıyı kınayarak, güvenlik güçlerinin silahlı grubu ormanda tespit ettiğini ve operasyon başlatıldığını belirtti.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah da operasyon sırasında bir güvenlik görevlisinin yaralandığını kaydederek, arama kurtarma için ek güvenlik güçlerinin sevk edileceğini söyledi.

Öte yandan, Katsina Valisi Aminu Masari, saldırının ardından eyaletteki tüm yatılı okulların kapatılmasını talimatını verdi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

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