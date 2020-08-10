  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nijerya'da silahlı 10 çete üyesi öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:28:49 -
Nijerya'da silahlı 10 çete üyesi öldürüldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı bir çetenin 10 üyesi öldürüldü.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, yaptığı açıklamada, eyaletin Batsari bölgesinde artan saldırılar nedeniyle silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 10 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran İsah, çok sayıda silahlı çete üyesinin de yaralı halde kaçtığını kaydetti.

Gambo İsah, operasyonda 30 büyükbaş hayvan, silah ve çok sayıda önemli mühimmatın ele geçirildiğini de söyledi.

- Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Güne acı haberle başladık! 2 şehit
Gündem

Güne acı haberle başladık! 2 şehit

Hakkari Yüksekova'da zırhlı polis aracının devrilmesi neticesinde 2 Özel Harekat polisinin şehit düştüğü bilgisi geldi.

Dilipak’a davada ilk fire Niğde Kadın Kolları’ndan
Siyaset

Dilipak’a davada ilk fire Niğde Kadın Kolları’ndan

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın parti içinde ihtilaf oluşturarak 81 il kadın kolları başkanının yazarımız Abdurrah..
K-Pop, üst aklın projesi
Gündem

K-Pop, üst aklın projesi

Kore dizileri, K-Pop ve BTS çılgınlığının dikkatlice tezgâhlanmış bir fesat olduğuna işaret eden eğitimci yazar Sinan Dolayman, “Klipleri il..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı