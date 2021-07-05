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Dünya Nijerya'da silahlar susmak bilmiyor
Dünya

Nijerya'da silahlar susmak bilmiyor

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 02:45:00 -
Nijerya'da silahlar susmak bilmiyor

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin, eyaletin Kakau ve Tsohon Gaya bölgelerinde saldırılar düzenlediğini bildirdi. Aruwan, saldırılarda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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