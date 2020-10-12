  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nijerya'da sellerde ölenlerin sayısı 131'e çıktı
Aktüel

Nijerya'da sellerde ölenlerin sayısı 131'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 00:58:15 -
Nijerya'da sellerde ölenlerin sayısı 131'e çıktı

ABUJA (AA) - Nijerya'da yoğun yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı (SEMA) Sokoto Direktörü Mustapha Umar, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalette devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 36 kişinin daha öldüğünü belirtti.

Ülke genelinde, geçen aydan bu yana sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e ulaştı.

Sel nedeniyle 470 kişinin yerinden olduğunu Umar, 302 bin 500 hektarlık ekili arazinin sular altında kaldığını ve 120 büyükbaş hayvanın da telef olduğunu kaydetti.

Umar, SEMA ile hükümet iş birliğinde selzedelere insani yardımı göndermek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Nijerya genelinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle binlerce kişi evsiz, on binlerce hektarlık ekili arazi de sular altında kaldı.

Batı Afrika'da haziran itibarıyla başlayan yağışlar eylüle kadar devam ediyor.

Bu yıl Burkina Faso, Nijer ve Senegal gibi bölge ülkelerinde de sel felaketleri yaşandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Çiftçi’den canlı yayında olay sözler: Endonezya yakın zamanda karışacak
Gündem

Abdullah Çiftçi’den canlı yayında olay sözler: Endonezya yakın zamanda karışacak

Stratejist Abdullah Çiftçi, Kırgızistan'dan sonraki hedefin Endonezya olduğunu açıkladı. Abdullah Çiftçi, 'Endonezya fena karışacak' dedi...
BAE rahatsız oldu! Skandal Türkiye açıklaması
Dünya

BAE rahatsız oldu! Skandal Türkiye açıklaması

BAE, Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığının Körfez'de istikrarsızlığa neden olduğunu savundu.
İngiltere'de bir ilkti! Kararını duyurdu
Dünya

İngiltere'de bir ilkti! Kararını duyurdu

İngiltere'nin ilk başörtülü Belediye Başkanı Rakhia İsmail, siyah bir kadın olarak devamlı ırkçılığa maruz kaldığı" gerekçesiyle üyesi olduğ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay