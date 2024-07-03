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Dünya Nijerya’da sel felaketi: 9 ölü
Dünya

Nijerya’da sel felaketi: 9 ölü

Yeniakit Publisher
2024-07-03 23:47:00 -
Nijerya’da sel felaketi: 9 ölü

Nijerya'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 9 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Yobe eyaletinde devam eden şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Yobe ofisinden yapılan yazılı açıklamada, eyalette iki gündür devam eden şiddetli yağışların sellere neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, sellerde 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin kaybolduğu ifade edildi.

Sellerde yüzlerce evin sular altında kaldığı aktarılan açıklamada, yaklaşık 5 bin kişinin evsiz kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli fırtına ve sel uyarısında bulunmuştu.
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