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Dünya Nijerya'da polis taşıyan helikopter düştü
Dünya

Nijerya'da polis taşıyan helikopter düştü

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde polis taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 23:47:00 -
Nijerya'da polis taşıyan helikopter düştü

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde polis taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Nijerya Hava Sahası Yönetim Ajansından yapılan açıklamada, başkent Abuja'dan kalkan polis helikopterinin kötü hava şartları nedeniyle düştüğü belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden kimsenin olmadığı ifade edilen açıklamada, helikopterde bulunan 6 polisin yaralandığı kaydedildi.

Bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiği, yaralıların tedavi altına alındığı aktarıldı.

Öte yandan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, kötü hava şartları nedeniyle Zamfara eyaleti ziyaretini iptal etti.

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