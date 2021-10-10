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Dünya Nijerya'da pazara düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi öldü
Dünya

Nijerya'da pazara düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde bir pazara düzenlenen silahlı saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 10:04:00 -
Nijerya'da pazara düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi öldü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimlikleri belirlenemeyen silahlı kişilerce Sokoto eyaletine bağlı Sabon Birni bölgesindeki pazarda rastgele ateş açıldı.

Saldırıda en az 20 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.

Sık sık silahlı grupların saldırılarına sahne olan Sokoto'da 8 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

 

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