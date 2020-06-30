  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nijerya'da Ondo Eyaleti Valisi'nde Kovid-19 tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-30 19:52:00 -
Nijerya'da Ondo Eyaleti Valisi'nde Kovid-19 tespit edildi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Ondo Eyaleti Valisi Rotimi Akeredolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Akeredolu, yerel bir radyoda yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testim pozitif çıktı." dedi.

Hastalıkla ilgili belirtilerin kendisinde bulunmadığını aktaran Akeredolu, doktorunun tavsiyesi üzerine tedaviye başladığını ve kendini karantinaya aldığını belirtti.

- Bazı eyalet valilerinde Kovid-19 tespit edilmişti

Eyalet sistemiyle yönetilen Nijerya'da başkent Abuja ve 36 eyalet bulunuyor.

Ülkede daha önce Kaduna, Oyo, Bauchi ve Abia eyaleti valilerinde Kovid-19 tespit edilmiş ve tedavileri sonrası valilerin hepsi iyileşmişti.

Afrika'nın 200 milyona yaklaşan nüfusuyla en kalabalık ülkesi Nijerya'da bugüne kadar 25 bin 133 kişide virüs tespit edilirken, 573 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı