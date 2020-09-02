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Aktüel Nijerya'da nehirde yolcu taşıyan tekne alabora oldu: 8 ölü
Aktüel

Nijerya'da nehirde yolcu taşıyan tekne alabora oldu: 8 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-02 17:32:17 -
Nijerya'da nehirde yolcu taşıyan tekne alabora oldu: 8 ölü

ABUJA (AA) - Nijerya'nın Kebbi eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Kebbi Direktörü Alhaji Sani Dododo, yerel basına yaptığı açıklamada, eyaletteki Jega Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan teknenin aşırı yük nedeniyle battığını bildirdi.

Dododo, arama kurtarma çalışmalarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 8 kişinin cesedine ulaşıldığını ve 2 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Bölgede diğer yolcuları bulmak için çalışmaların devam ettiğini aktaran Dododo, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Teknede kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanabiliyor.

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