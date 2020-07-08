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Aktüel

Nijerya'da nadir bulunan goriller yavrularıyla ilk defa görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-07-08 18:00:03 -
Nijerya'da nadir bulunan goriller yavrularıyla ilk defa görüntülendi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da nadir bulunan goriller görüntülendi.

Ülkenin güneydoğusundaki Kamerun sınırında bulunan Cross River eyaletinde görüntülenen goril türünün soyunun tükenmekte olduğu kaydedildi.

New York Şehir Üniversitesinden Prof. John Oate, bölgedeki gorilleri korumaya çalıştıklarını dile getirerek, "Bu görüntüler bölgedeki gorillerin sayısının yeniden arttığının kanıtı ve bunu görmek çok güzel." dedi.

Nijerya ile Kamerun sınırındaki dağlık alanda sadece 300 gorilin kaldığı kaydedilirken Yaban Hayatı Koruma Derneği, 2012 yılından beri bölgeye yerleştirdiği kameralarla gorillerin yaşamını gözlemliyor.

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