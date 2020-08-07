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Aktüel

Nijerya'da Kovid-19'la mücadele "çevrimiçi" yürütülüyor

Çevrimiçi sistem sayesinde karantina merkezlerine gitmek istemeyen hastaların uzaktan takibi sağlanabilecek

Yeniakit Publisher
2020-08-07 19:38:02 -
Nijerya'da Kovid-19'la mücadele "çevrimiçi" yürütülüyor

ABUJA (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülkelerden Nijerya, virüse yakalanan hastaların tedavi takibini çevrimiçi ve telefon üzerinden yürütmeye başladı.

Lagos Eyaleti Sağlık Müdürü Prof. Dr. Akin Abayomi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalarının karantina merkezlerine gitmeyi reddettiklerine dikkati çekerek, çevrimiçi ve telefon üzerinden hastaların uzaktan takibinin sağlanabileceğini söyledi.

Abayomi, "Sadece Lagos'da Kovid-19 hastalarının yüzde 75'i karantina merkezlerine girmeyi reddediyor. Bu nedenle çevrimiçi sistemin kullanılması zorunluluk haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Çevrimiçi sistemin yanında hastalara ülkedeki resmi dil İngilizce ile en fazla konuşulan yerel dillerden Hausa, Yoruba ve İgbo dillerinde de destek veriliyor. Kovid-19 hastalarının tedavileri uzaktan takip edilerek yönlendirme yapılıyor.

Nijerya, Afrika'da Güney Afrika ve Mısır'dan sonra en fazla Kovid-19 tespit edilen üçüncü ülke konumunda. Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 45 bin 244'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 930 oldu.

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