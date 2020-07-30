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Nijerya'da Kovid-19'a rağmen Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 14:43:30 -
Nijerya'da Kovid-19'a rağmen Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının gün geçtikçe artmasına rağmen, Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı.

Nijeryalılar, bayram arifesinde çarşı ve pazarları doldurdu.

Halk, hem hayvan pazarlarında kurbanlıklarını aldı hem de bayramlık alışverişini yaptı.

Kurban satıcısı Mallam Yakubu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bu seneki bayramın geçen bayramlarından farklı olduğunu belirtti.

Yakubu, Kovid-19 nedeniyle konulan kısmi sokağa çıkma yasağının kendilerini olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Geçen sene bu zamanlarda hayvanlarımız bitiyordu ve normalde buraya geldiğinde kalabalık olurdu ama bu sene insanlar pek gelmiyor ve hayvanları satamıyoruz." dedi.

Kovid-19'un bir an önce bitmesini isteyen Yakubu, normal hayatta geri dönmek için dua ettiklerini söyledi.

Nijeryalı ev hanım Hajja Ömer de bayram hazırlıklarını tamamladıklarını anlattı.

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