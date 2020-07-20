  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nijerya'da Kovid-19'a karşı maske takmayanlara gözaltı kararı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 00:11:55 -
Nijerya'da Kovid-19'a karşı maske takmayanlara gözaltı kararı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske kullanmayanlar gözaltına alınıp tutuklanacak.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, ülkenin güneybatı kesiminde bulunan Ekiti Eyaleti Başsavcısı ve Adalet Komiseri Wale Fapounda, maske takmayı reddedenlerin tutuklanacağını açıkladı.

Fapounda, "Alınan önlemlere karşı toplumda bir kayıtsızlık gözleniyor. Halka açık yerlerde maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı ihlal ediliyor." dedi.

Kararın bugünden itibaren yürürlüğe konulacağını kaydeden Fapounda, bu karara uymayanlara karşı sert cezalar uygulayacaklarını kaydetti.

Fapounda, "Yeni kararların uygulanması için seyyar mahkemeler kurulacak." şeklinde konuştu.

36 eyalet ve 1 başkent bulunan Nijerya'nın Ekiti eyaletinde alınan kararın diğer eyaletlere de emsal teşkil etmesi bekleniyor.

Nijerya'da şimdiye kadar 36 bin 107 Kovid-19 vakası görülürken Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama'da da Kovid-19 tespit edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı