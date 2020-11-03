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Aktüel Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 63 bini geçti
Aktüel

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 63 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-03 19:20:04 -
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 63 bini geçti

ABUJA (AA) - Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 63 bini aştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 72 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 63 bin 36'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 artarak 1147 oldu. İyileşenlerin sayısı 59 bin 328'e yükseldi.

Ülkede, 2 bin 561 kişinin tedavisi sürüyor.

- Gana'da iyileşenlerin sayısı 47 bini geçti

Gana'da, Kovid-19'u yenenlerin sayısı 47 bin 260'a çıktı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 76 artarak 48 bin 200'e yükseldi.

Ülkede halen 620 aktif vakanın tedavisi sürüyor.

Gana'da şimdiye kadar 320 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadı.

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