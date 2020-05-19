Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bini geçti

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 6 bini aştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 216 artarak 6 bin 175 olduğu bildirildi.

Ülkede şimdiye kadar 192 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 1644 olduğu ifade edildi.

Nijerya'nın 3 bölgesinde, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının esnetilmesinin ardından vaka sayısı artmaya başladı.



- Afrika kıtasında vaka sayısı 88 bini geçti

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 500'den fazla artarak 88 bin 172'ye yükseldi.



Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 70 artarak 2 bin 834'e ulaştı. Şimdiye kadar 33 bin 863 kişi sağlığına kavuştu.



