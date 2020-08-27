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Aktüel Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 53 bini aştı
Aktüel

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 53 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 11:25:42 -
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 53 bini aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 53 bin 21'e ulaştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasında, ülkede şimdiye kadar 388 bin 346 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 221 artarak 53 bin 21'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 1010'a çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 40 bin 281'e ulaştığı bilgisine yer verildi.

Lagos 18 bin 35, başkent Abuja 5 bin 79, Oyo 3 bin 60, Edo 2 bin 555, Plateau 2 bin 245 ve Rivers 2 bin 108 kişiyle ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 210 bini aştı, 26 bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 615 bin 701 oldu. Bu ülkeyi 97 bin 825 vaka ile Mısır ve 55 bin 864 vaka ile Fas izledi.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

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