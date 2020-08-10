  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 46 bin 500'ü aştı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:43:50 -
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 46 bin 500'ü aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 46 bin 577'ye yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede 317 bin 496 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 437 artarak 46 bin 577'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 945'e yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 33 bin 186'ya ulaştığı belirtildi.

NCDC Direktörü Dr. Chikwe Ihekweazu, yaptığı açıklamada, ülkede şimdiye kadar 1805 sağlık çalışanın Kovid-19'a yakalandığını, 14 sağlık personelinin de yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Lagos 15 bin 875, başkent Abuja 4 bin 467, Oyo 2 bin 868, Edo 2 bin 382, Rivers 1939 ve Kano 1626 vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lübnan için çarpıcı açıklama: Son nefesini vermek üzere
Gündem

Lübnan için çarpıcı açıklama: Son nefesini vermek üzere

Arap baharı devrimlerini korumak amacıyla 6 ülkenin 2014'te kurduğu Arap Konseyi, Lübnan'da yaşananların Arap halklarının, baskıcı rejimlere..
Bakan Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı! 25 ilde sevindiren gelişme
Korona Virüs

Bakan Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı! 25 ilde sevindiren gelişme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Ağustos Pazar gününe ilişkin Türkiye günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. 15 vatandaşımızın hayatını kaybe..
Dilipak’a davada ilk fire Niğde Kadın Kolları’ndan
Siyaset

Dilipak’a davada ilk fire Niğde Kadın Kolları’ndan

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın parti içinde ihtilaf oluşturarak 81 il kadın kolları başkanının yazarımız Abdurrah..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı