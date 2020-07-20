Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 36 bin 663'e ulaştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 36 bin 663'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 212 bin 201 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 556 artarak 36 bin 663'e çıktığı kaydedildi.

Son 24 saatte 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 789'e ulaştığı ifade edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 15 bin 105 ulaştığı belirtildi.



Lagos 13 bin 438, başkent Abuja 3 bin 27, Oyo 2 bin 167, Edo 1989, Rivers 1529 ve Delta 1423 ile Nijerya'da en fazla vaka görülen eyaletler oldu.



Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 724 bini aşarken 15 bin 210 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 364 bini geçerken bu ülkeyi 87 bin 775 vakayla Mısır, 36 bin 663 vakayla Nijerya izledi.



Kıtada Seyşeller, Eritre ve Uganda'da ise şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

