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Aktüel

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 29 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 08:00:00 -
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 29 bini aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 29 bin 286'ya yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 151 bin 121 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 575 artarak 29 bin 286'ya yükseldiği ifade edildi.

Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 654 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 bin 828 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı kaydedildi.

Lagos 11 bin 367, başkent Abuja 2 bin 281, Oyo 1530, Edo 1435, Delta 1285 ve Kano 1268 ile ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 493 bini aştı, 11 bin 646 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 205 bini aşarken, bu ülkeyi 76 bin 222 vaka ile Mısır, 29 bin 286 vaka ile Nijerya izledi.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ise şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

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