  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nijerya'da Kovid-19 salgını nedeniyle 3 bin 789 mahkuma af kararı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 03:31:34 -
Nijerya'da Kovid-19 salgını nedeniyle 3 bin 789 mahkuma af kararı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 3 bin 789 mahkuma af çıkarıldı.

Adalet Bakanı ve Başsavcı Abubakar Malami, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin onayıyla ülkede Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi amacıyla şu ana kadar cezaevlerindeki 3 bin 789 mahkumun serbest bırakıldığını belirtti.

Bu kararın hapishanelerdeki sıkışıklığı azaltmak için alındığını işaret eden Malami, "Bu zor zamanlarda tehlike altında olanlar arasında mahkumlar da bulunuyor. Bu tehlikeyi azaltmak için hükümet böyle bir karar aldı." dedi.

Abubakar Malami, aftan yararlananlar arasında şiddet suçu işlemeyenler, yaşlılar ve ağır hastalığı olanların bulunduğunu kaydetti.

Nijerya'da şu ana kadar 29 bin 789 Kovid-19 vakası görülürken, 669 kişi yaşamını yitirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı