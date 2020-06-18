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Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 469'a çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:00:25 -
Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 469'a çıktı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 469'a yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 103 bin 799 Kovid-19 testinin yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte 14 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 469'a çıktığı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısının da son 24 saatte 587 artarak 17 bin 735'e ulaştığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 5 bin 967'ye yükseldiği ifade edildi.

Nijerya'da Lagos 7 bin 616, başkent Abuja 1391, Kano 1160, Rivers 696, Edo 695 ve Oyo 661 ile en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 270 bini aşarken, 7 bin 249 fazla kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

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