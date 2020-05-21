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Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:15:53 -
Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200'e yükseldi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e ulaştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının başkent Abuja'nın yanı sıra 35 eyalete yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 200'e çıktığı kaydedildi.

Ülkede dünden bu yana vaka sayısının 284 artarak 6 bin 677'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, hastalığa yakanladıktan sonra iyileşenlerin sayısının da 1840 olduğu aktarıldı.

- Afrika kıtasında vaka sayısı 95 bini geçti

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı ise son 24 saatte 3 bin 500'den fazla artarak 95 bin 201'e çıktı.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 85 artarak 2 bin 997’ye ulaştı. Şimdiye kadar 38 bin 75 kişi de sağlığına kavuştu.



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