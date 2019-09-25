0553 313 94 23

Nijerya'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Gombe eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirildi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 13:15
Nijerya'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Gombe Eyalet Koordinatörü Ibrahim Hassan Mustapha, yerel basına yaptığı açıklamada, Gombe-Bauchi kara yolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonetin bir yolcu otobüsüyle çarpıştığını söyledi.

Mustapha, kazada 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını kaydederek, çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 13:15
  1. Batı Afrika ülkesi Nijerya
  2. Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Gombe Eyalet Koordinatörü Ibrahim Hassan Mustapha
  3. Gombe-Bauchi kara yolu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Krizlerde en güvenilir limanız
    1. Krizlerde en güvenilir limanız
    2. Hatay Payas TOKİ 1. etap 937 konut..
    3. Adana'daki patlamanın ardından..
    4. Kültür ve Turizm Bakanlığı alımı 2019..
    5. Değeri tam 200 bin lira! Yavruları..
    6. Nijerya'da korkunç kaza! Çok sayıda..
    7. Numan Kurtulmuş'tan yeni parti..
    8. Galatasaray'a Belhanda'dan iyi haber
    9. Kürt Siyasetçi Cemal Toptancı, uyardı:..
    10. Ankara merkezli 3 ilde kaçakçılık..
    11. İmamoğlu atadı... Yüzde 44 fark yiyen..
    12. Cüneyt Özdemir'den flaş BM yorumu!..
    13. Bakanlık duyurdu: Türk jetleri Suriye..
    14. Abdullah Gül'ün yakınındaki isimden..
    15. Sakarya'da uyuşturucu satıcılarına..
    16. Sarıçam ormanlarında örtü yangını! 10..
    17. Çarpıcı açıklama! ABD Sisi'yi gözden..
    18. Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman..
    19. Meral Akşener elindeki anket sonucunu..
    20. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 8,3..
    21. Bakan Koca açıkladı! Milyonlarca lira..
    22. "Erdoğan sizi böyle rezil eder"
    23. Fatih Terim’den Ali Koç’a bomba cevap
    24. Özbekistan ile yatırım fırsatlarına..
    25. Kibar Holding, yenilikçi fikirleri..
    26. Erdoğan duyurmuştu! Araçta sigaraya..
    27. Hurmanın faydaları nelerdir? Günde kaç..
    28. Pegasus’a “Ulusal Kazanan” ödülü
    29. Türk Telekom’da üst yönetim değişikliği
    30. İhanet toplantısının perde arkası..
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2019
    Cami inşaatında ölüm!
    Cami inşaatında ölüm!
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...