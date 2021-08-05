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Dünya Nijerya'da kolera nedeniyle 30 kişi can verdi
Dünya

Nijerya'da kolera nedeniyle 30 kişi can verdi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 30 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 05:48:00 -
Nijerya'da kolera nedeniyle 30 kişi can verdi

Zamfara Eyalet Bakanlığından yapılan açıklamada, eyaletin 8 bölgesinde 2 bin 600 kişiye kolera teşhisi konulduğu, 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Son ölümlerle birlikte ocaktan bu yana ülkede 500'e yakın kişi kolera salgınında yaşamını yitirdi.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması, tıbbi müdahalenin zamanında ve etkili yapılamaması ölüm riskini artırıyor.

Ülkede, sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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