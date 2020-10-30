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Dünya Nijerya'da katliam gibi kaza: 21 ölü
Dünya

Nijerya'da katliam gibi kaza: 21 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Enugu eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 21 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 04:31:00 -
Nijerya'da katliam gibi kaza: 21 ölü

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Enugu Eyalet Koordinatörü Ogbonna Kalu, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, eyaletin Mgbowo-Awgu kara yolunda kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öğrencileri taşıyan otobüse çarptığını açıkladı.

Kalu, kazada çoğu çocuk olmak üzere 21 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Kalu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi. Kalu, kazaya, aşırı hızın yol açmış olabileceğini söyledi.

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