Nijerya'da kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal basında çıkan haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Zamfara eyaletine bağlı Gobirawa, Gora, Rini ve Madoti Dankul köylerinde saldırılar düzenledi.
Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, bu köylerde silahlı çetelere düzenlenen operasyonlarda 30 çete üyesinin etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı. Shehu, eyalette silahlı çetelerle mücadelede halkın da itidalli olması çağrısında bulmuştu.