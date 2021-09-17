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Dünya Nijerya'da kanlı saldırı! Çok sayıda asker öldürüldü
Dünya

Nijerya'da kanlı saldırı! Çok sayıda asker öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram tarafından gerçekleştirilen saldırıda 12 asker yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 04:58:00 -
Nijerya'da kanlı saldırı! Çok sayıda asker öldürüldü

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Boko Haram üyeleri, silah taşıyan askeri konvoya, Borno eyaletindeki Maiduguri-Mugono kara yolunda saldırdı.

Saldırıda 12 asker yaşamını yitirirken, teröristler, silah dolu 3 kamyonu ele geçirdi.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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