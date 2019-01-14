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Nijerya'da kamyon pazara daldı: 15 ölü

Nijerya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyon sürücüsü pazara girdi. Feci kazada 15 kişi öldü.

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:13
Nijerya'da kamyon pazara daldı: 15 ölü

Nijerya Haber Ajansının haberine göre, Ekiti eyaletine bağlı Iworoko bölgesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon pazara girerek çok sayıda kişiyi ezdi.

Kazada 15 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de ağır yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 12:13
  1. nijerya
  2. kamyon kazası

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