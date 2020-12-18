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Aktüel Nijerya'da kaçırılan yüzlerce öğrenci serbest bırakıldı
Aktüel

Nijerya'da kaçırılan yüzlerce öğrenci serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 00:26:57 -
Nijerya'da kaçırılan yüzlerce öğrenci serbest bırakıldı

ABUJA (AA) - Nijerya'nın Katsina eyaletinde, terör örgütü Boko Haram tarafından kaçırılan yüzlerce öğrencinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Katsina Eyaleti Hükümet Sekreteri Mustafa Muhammed Inuwa, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Kankara bölgesinde Boko Haram tarafından bir yatılı okuldan kaçırılan yüzlerce öğrencinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Boko Haram üyeleri, 11 Aralık gecesi Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesinde bir yatılı okula saldırı düzenleyerek 500'den fazla öğrenciyi kaçırmıştı.

Nijerya Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi, bölgeyi ziyaret ederek öğrencilerin çok yakında kurtarılacağı sözünü vermişti.


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