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Dünya Nijerya'da kaçırılan öğrencilerden 15'i serbest bırakıldı
Dünya

Nijerya'da kaçırılan öğrencilerden 15'i serbest bırakıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 5 Temmuz'da silahlı kişilerin liseye düzenlediği saldırıda kaçırılan öğrencilerden 15'i fidye karşılığı serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 00:59:00 -
Nijerya'da kaçırılan öğrencilerden 15'i serbest bırakıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 5 Temmuz'da silahlı kişilerin liseye düzenlediği saldırıda kaçırılan öğrencilerden 15'i fidye karşılığı serbest bırakıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ailelerinin silahlı kişilere ödediği fidyenin ardından 15 öğrenci serbest bırakıldı.

Öte yandan Nijerya Hristiyan Birliği (CAN) Kaduna Başkanı John Hayab, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin elinde halen 65 öğrenicinin bulunduğunu kaydetti.

Silahlı kişiler, 5 Temmuz'da Kaduna eyaletine bağlı Damishi şehrindeki Bethel Baptist Lisesi'ne düzenledikleri saldırıda onlarca öğrenciyi kaçırmıştı. Saldırının hemen ardından düzenlenen operasyonlarda 17 öğrenci kurtarılmıştı.

Nijerya'da, son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Ülkenin Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde ocaktan bu yana birçok kez öğrenciler okullardan kaçırılmıştı.

Nijerya'da, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

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