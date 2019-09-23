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Nijerya'da kaçırılan 31 kişi serbest bırakıldı!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı kişilerce kaçırılan 31 kişinin serbest bırakıldığı açıklandı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:02
Nijerya'da kaçırılan 31 kişi serbest bırakıldı!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı kişilerin kaçırdığı 31 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Zamfara Eyalet Valiliği Sözcüsü Abubakar Dauran, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalette silahlı kişilerin rehin aldığı 31 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Dauran, kurtarılanlar arasında 16 kız çocuğunun da olduğunu ifade etti.

Serbest bırakılan 31 kişi 8 aydır rehin tutuluyordu.

Bölge zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:02
  1. Nijerya
  2. Batı Afrika
  3. silahlı kişiler
  4. Zamfara Eyalet Valiliği Sözcüsü Abubakar Dauran
  5. Fulaniler
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  8. Silahlı çeteler
  9. rehin

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