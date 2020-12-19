Nijerya'da intihar saldırısı: 3 ölü

İlk tespitlere göre Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusundaki intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

Adının verilmesini istemeyen güvenlik görevlisi yaptığı açıklamada, Borno eyaletinin Konduga bölgesinde kalabalık bir yere bir kızın intihar saldırısı düzenlediğini söyledi.

Yetkili, ilk tespitlere göre saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmamakla birlikte, terör örgütü Boko Haram'ın bölgede benzer saldırıları gerçekleştirdiği biliniyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri var olan Boko Haram'ın 2009 yılından bu yana düzenlediği toplu şiddet eylemlerinde 20.000'den fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015 yılından bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'e de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'na düzenlediği saldırılarda en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce insan göçe zorlanıyor.