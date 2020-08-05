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Aktüel

Nijerya'da hükümet karşıtı gösteride 40 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 14:27:39 -
Nijerya'da hükümet karşıtı gösteride 40 kişi gözaltına alındı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da daha iyi yönetim istemiyle sokağa inen göstericilerden 40'ı gözaltına alındı.

Başkent Abuja'daki Unity Fountain Meydanı'nda "devrim" çağrısı yapan protestocular, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin istifasını talep etti ve hükümet aleyhine sloganlar attı.

Ordunun protestoculara müdahale etmesi sonucu 40 kişi gözaltına alındı.

Protestocuların lideri gazeteci ve aktivist Omoyele Sowore, daha iyi yönetim talep ettiklerini belirtti.

Sowore, polis, ordu ve hava kuvvetlerinin protestoyu engellemek için Abuja'nın her köşesinde bulunduğunu söyledi.

Nijerya'da geçen sene 5 Ağustos'ta düzenlenen devrim protestosunda çok sayıda kişi yaralanmış ve tutuklanmıştı.


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