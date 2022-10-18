Nijerya'da hastaneye saldırı: 2 doktor öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Lapai bölgesindeki Abdulsalam Abubakar Hastanesinde sabah erken saatlerde silahlı kişiler rastgele etrafa ateş açtı.

Saldırıda, 2 doktor yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı, aralarında bir eczacının bulunduğu en az 10 kişi kaçırıldı.

Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu A. Abiodun, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı kişiler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.