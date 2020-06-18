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Aktüel

Nijerya'da güvenlik sorunlarına karşı "orman muhafızları" ekipleri kuruldu

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:44:40 -
Nijerya'da güvenlik sorunlarına karşı "orman muhafızları" ekipleri kuruldu

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle eyalet yönetimleri, "orman muhafızları" birlikleri oluşturarak, suç örgütleriyle mücadele etmeyi planlıyor.

Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Anambra eyaletinde kurulan güvenlik birimleriyle fidye için insan kaçırma, öldürme ve soygun girişimlerine karşı önlem alınması hedefleniyor.

Motosiklet ve gerekli teçhizatlara sahip "orman muhafızları" birlikleri, eyaletin kırsal ve uzak bölgelerini kontrol ederek, güvenlik birimlerine istihbarat sağlayacak.

Oluşturulan güvenlik birimleri, Anambra'dan başka Ebonyi eyaletinde de göreve başlarken, ülke genelinde artan güvenlik sorunları nedeniyle diğer eyaletlere de örnek teşkil etmesi bekleniyor.

Nijerya'nın birçok eyaletinde terör saldırıları ve silahlı çeteler nedeniyle güvenlik sorunu yaşanıyor.

Ülkede yaklaşık 350 milyon kayıt dışı silahın bulunduğu tahmin edilirken, silahlı soygun, fidye için insan kaçırma ve etnik temelli çatışmaları önlemek için farklı önlemler alınıyor.

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