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Dünya

Nijerya'da felaket! 26 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde sel felaketi sonrası 26 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 14:09:00 -
Nijerya'da felaket! 26 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 26 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Kano Sekreteri Dr. Sale Jili, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde devam eden aşırı yağışların neden olduğu sellerden 20 binden fazla kişinin etkilediğini belirtti.

Sellerde 2 bin 26 evin hasar gördüğünü kaydeden Jalili, 26 kişinin yaşamını yitirdiğini, 19 kişinin de yaralandığını söyledi.

Jili, sel nedeniyle 95 pirinç tarlasının sular altında kaldığını ifade etti.

Nijerya'da devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle geçen hafta Yobe ve Bauhci eyaletlerinde 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

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