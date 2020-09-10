  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nijerya'da elektrik ve yakıt zammı protestosunda 18 gözaltı
Aktüel

Nijerya'da elektrik ve yakıt zammı protestosunda 18 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 23:09:02 -
Nijerya'da elektrik ve yakıt zammı protestosunda 18 gözaltı

ABUJA (AA) - Nijerya'nın Lagos eyaletinde, ülkedeki elektrik ve yakıt zammına karşı düzenlenen protestoda 18 kişi gözaltına alındı.

Muhalefetteki Nijerya Sosyalist Partisinin (SPN) çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişinin elektrik ve yakıt zammına karşı Lagos eyaletinde düzenledikleri gösteriye polis müdahale etti.

"Elektrik zammına hayır", "Yakıtın eski fiyatını istiyoruz", "Nijeryalılar zor durumda" yazılı pankartlar taşıyan grup, hükümet aleyhine sloganlar attı.

Göstericilerden Hassan Soweto, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, polisin protestoculara müdahale etmesi sonucu 4'ü gazeteci 18 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Petrol zengin ülkesi Nijerya'da son üç ayda yakıt fiyatları üç kez artırıldı, 1 Eylül'den itibaren 12 saatten fazla elektrik alan hanelerdeki elektrik fiyatına yüzde 80 zam yapıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni karar
Gündem

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni karar

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 şehir için yeni kararlar alındı.
Klozetten çıkan yılan soktu! Tuvalette kanlar içinde kaldı
Dünya

Klozetten çıkan yılan soktu! Tuvalette kanlar içinde kaldı

Tayland'da klozetten çıkan bir buçuk metre uzunluğundaki yılan 18 yaşındaki Siraphop Masukarat isimli genci soktu. Hastaneye kaldırılan genc..
Fransız kanal Macron'un Erdoğan'dan korkma sebebini açıkladı!
Siyaset

Fransız kanal Macron'un Erdoğan'dan korkma sebebini açıkladı!

Fransa’da bir televizyonda yayınlanan “Türkiye ve Erdoğan” analizi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’nin kaldırdığı her taşında altınd..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı